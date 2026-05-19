Первый Парад детских объединений состоялся на главной площади в Кирове

19 мая в Кировской области впервые отмечают День детских объединений. Напомним, этот государственный региональный праздник был учрежден по инициативе губернатора Александра Соколова.

В Киров прибыли представители разных регионов страны, федеральных детских и молодежных объединений: начальник Главного Штаба Всероссийского движения «Юнармия», Герой РФ Владислав Головин, председатель правления Общероссийского движения детей и молодёжи «Движение первых», Герой РФ Артур Орлов, председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Нижегородской области Вячеслав Амосов, ректор Института открытий Сергей Тетерский и другие.

Старт масштабным мероприятиям был дан на Театральной площади Кирова, где прошел Парад детских объединений. Около 800 ребят, представляющих волонтерские и патриотические объединения, трудовые отряды, Движение Первых, туристские клубы и технические кружки, медиацентры, школьные лесничества, творческие коллективы стали участниками Парада.

"Мы — страна с непрерывной тысячелетней историей. От Древней Руси, Московского царства, Империи, Советского Союза до современной России — это все одна страна, – обратился к детям губернатор Кировской области Александр Соколов. – И самое лучшее из нашей большой истории мы берем с собой в настоящее и будущее. 19 мая был Днем пионерии, в этот же день создано Движение Первых. И в эту же дату мы отмечаем День детских объединений. Мы, взрослые, живем для вас, чтобы вы здесь учились, создавали новые проекты и реализовывали себя, гордились своей страной. Поздравляю вас с праздником и желаю успехов и удачи!"

Председатель правления Общероссийского движения детей и молодёжи «Движение первых», Герой РФ Артур Орлов выразил благодарность губернатору Александру Соколову за инициативу такого праздника и обратился к его главным участникам: "Все, что создано в нашей стране, создано для вас, чтобы вы развивались, чтобы вы выбирали правильный маршрут становления. Спасибо губернатору Кировской области и всей команде за это мероприятие".

Начальник Главного Штаба всероссийского движения «Юнармия», Герой РФ Владислав Головин отметил, что идею проводить День детских объединений нужно масштабировать на всю страну.

"Кировская область первой провела этот праздник. В будущем, я думаю, мы масштабируем этот опыт не всю страну. Сегодня мы даем старт замечательный традиции. День детских объединений стал отличным поводом еще раз сказать, что мы единый народ, что наша Россия - единая. Спасибо губернатору Александру Соколову, что учредил День детских объединений. Чтим прошлое, ценим настоящее и верим в будущее", - сказал Владислав Головин.

Руководитель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Анастасия Борцова, которая также принимает участие в торжествах, подчеркнула: "Этот праздник объединяет детей и взрослых. Мы осознаем, что у нас общая страна, общая история и общие цели. Спасибо губернатору Александру Соколову за такую инициативу, за учреждение замечательного праздника", – сказала Анастасия Борцова.

В ходе состоявшего на главной площади Кирова Парада 120 «Орлят России» торжественно посвятили в ряды Движения Первых.

Глава региона отметил, что это важный шаг для каждого из них.

"Ребята, вы – главные герои сегодняшнего дня. С праздником!", — сказал Александр Соколов.