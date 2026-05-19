Унижение женщин? В РПЦ выступили против "Манифеста женщин России" от "Новых людей"

"Манифест женщин России", который в преддверии парламентских выборов представили "Новые люди", содержит лукавые положения, унижающие женщин. Так считает зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Документ исходит из того, что женщины в России будто бы находятся в угнетенном положении. Педалируется тема домашнего насилия, которую партия продвигает много лет. А также вопрос абортов, которые нужно сделать фундаментальным правом женщины и никак не ограничивать, поскольку это покушение на тело и личную жизнь женщин, считают "Новые люди".

Кипшидзе говорит, что это очередные попытки пропагандировать аборты под видом борьбы за права женщин, но "ничто не унижает достоинство женщины сильнее, чем принуждение ее, под прикрытием якобы свободы, лишить жизни собственного нерожденного ребенка".

Интересно, что "права на аборт" нет ни в одном международном или российском документе. При этом четко закреплено право человека на жизнь.

В России с 1956 года, когда аборты были второй раз полностью разрешены, было лишено жизни более 210 млн зачатых детей, или полтора населения страны.