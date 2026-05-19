Спортивно-оздоровительный комплекс в Нижнем Тагиле откроют уже в сентябре

Новый спортивно-оздоровительный комплекс в Нижнем Тагиле собираются открыть для посещения уже в этом сентябре. Как рассказал в своих соцсетях губернатор Свердловской области Денис Паслер, строители уже ведут отделочные работы.

Объект площадью более 5,7 тыс. кв.м. располагается на ул. Фрунзе, имеет игровой зал для настольного тенниса, волейбола и баскетбола; 25-метровый плавательный бассейн с четырьмя дорожками; разминочный, тренажерный и танцевальный залы, а также помещения для фиджитал-спорта. Он также предусматривает посещение маломобильных людей: на входе установлен пандус, внутри лифт, адаптированные дешевые, а к бассейну можно подъехать на коляске, после чего спуститься в воду на специальном механическом лифте или по плавной лестнице.

"Открыть спортивно-оздоровительный объект планируем в сентябре, все работы идут по графику. Посещать комплекс смогут все желающие. Уверен, что их будет много", - отметил глава региона.