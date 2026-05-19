На Байкале перевернулся катер-амфибия с туристами, ищут четырех человек

На Байкале перевернулся катер-амфибия на воздушной подушке "Хивус". По предварительным данным, один человек госпитализирован, еще четырех ищут под водой.

ЧП произошло в районе скалы "Черепаха" на восточном побережье Байкала (Бурятия). Судно перевернулось примерно в 30 метрах от берега.

По информации Baza, на борту катера были туристы из Подмосковья, капитан "Хивуса" совершал маневр с переходом со льда на воду, в этот момент судно перевернулось. Из воды достали десять человек.

В середине мая вода в Байкале очень холодная: температура поверхностного слоя не превышает 6 градусов, у самого берега – 10 градусов выше нуля, озеро еще не полностью освободилось ото льда.