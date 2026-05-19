Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Анна Мейер / ФК &quot;Зенит&quot;

Два футболиста петербургского "Зенита" едут на ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии

Два футболиста петербургского "Зенита" попали в окончательную заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года.

Главный тренер пятикратных чемпионов мира Карло Анчелотти определил список игроков, которые отправятся на главный футбольный турнир. В список вошли капитан "Зенита" Дуглас Сантос и атакующий полузащитник "сине-бело-голубых" Луис Энрике, на днях ставшие чемпионами России.

32-летний Дуглас Сантос имеет в активе пять матчей за национальную команду. 25-летний Луис Энрике сыграл 13 встреч за "Селесао".

Луис Энрике и Дуглас Сантос после победы "Зенита" в чемпионате России по футболу(2026)|Фото: Анна Мейер / ФК "Зенит"

Отметим также, что в окончательный список из 26 футболистов, к примеру, не попали такие именитые игроки как Жоао Педро из "Челси", Ришарлисон из "Тоттенхэма" и Тьяго Силва из "Порту". Однако Анчелотти вызвал на ЧМ Неймара из "Сантоса".

Окончательный список сборной Бразилии на чемпионат мира по футболу 2026 года(2026)|Фото: страница сборной Бразилии в соцсетях

На групповом этапе ЧМ бразильцы встретятся с Марокко (14 июня), Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня). 23-й чемпионат мира по футболу пройдёт с 11 июня по 19 июля.

Теги: чемпионат мира по футболу, сборная Бразилии, Зенит, Луис Энрике, Дуглас Сантос, заявка, Карло Анчелотти


