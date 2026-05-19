В Свердловской области запретили использовать нейросети в предвыборной агитации

На Среднем Урале запретили использовать в предвыборной агитации изображения и голоса людей, созданные с помощью нейросетей. Решение об этом было принято сегодня, 19 мая, на заседании Законодательного собрания региона.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии Свердловской области, принятый закон устанавливает запрет на использование в агитационных материалах изображения (образа) и (или) воспроизведение голоса человека, в том числе вымышленного или умершего, включая изображение или аудиозапись, созданные с применением информационных технологий. Однако есть одно исключение: запрет не распространяется на случаи, когда гражданин РФ, достигший возраста 18 лет и не имеющий ограничений на участие в выборах, дал письменное согласие на использование своего изображения и голоса.

"Таким образом, теперь законодательство однозначно запрещает использование образа и голоса без ведома самого человека, при этом давая возможность кандидатам использовать изображения и голоса граждан с их согласия. Актуальность изменений продиктована развитием информационных технологий", - заявили в свердловском избиркоме.

Ранее сообщалось, что в администрации президента России в преддверии осенних выборов в Госдуму захотели взять под контроль искусственный интеллект. Речь шла о регулировании нейросетей перед выборной кампанией.