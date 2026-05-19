Wildberries откроет в Турции первый пятизвездочный отель

Wildberries откроет первый пятизвездочный отель в Турции под своим брендом совместно с туроператором FUN&SUN.

У WB уже есть несколько брендовых отелей на анталийском побережье, но в категории пять звезд это будет первый объект, отметили в компании. Планируется, что первых гостей WB Travel Miarosa Incekum в Аланье примет в середине июля.

Отель будет работать по системе "все включено", ориентируясь на "доступный семейный отдых". Как и в случае с другими проектами Wildberries, этот отель построен не с нуля, а прошел реновацию и ремонт, сменил название.

Ранее сообщалось, что отдых в Турции в мае подорожал примерно на треть, что связано с высокой инфляцией в этой стране (дорожают отели, общепит, транспорт и т.д.), но на спрос со стороны россиян этот фактор почти не повлиял. Турция остается стабильным, безвизовым направлением с развитой авиасетью и форматами отдыха на любой вкус, тогда как отдых в других регионах дорожает не меньше и к тому же – как показало последнее время – может прерваться в любой момент из-за геополитической обстановки. Поэтому часть туристов переориентируется именно на Турцию.