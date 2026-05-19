В Воронежской области задержали мужчин, взорвавших БПЛА в воинской части

В Воронежской области задержаны двое выходцев из ближнего зарубежья, подорвавшие БПЛА на территории воинской части, сообщили в ФСБ РФ.

Мужчины были завербованы в мессенджере Telegram представителем СБУ. По его поручению они покупали зарегистрированные на подставных лиц сим-карты и проверяли на конкретных участках местности уровень сигнала мобильных операторов связи.

Затем по заданию украинских спецслужб злоумышленники приехали в Воронежскую область для изъятия FPV-дронов со взрывчатым веществом. Один из них они активировали на территории воинской части.

Ранее были задержаны двое жителей Крыма, которые передавали украинским спецслужбам информацию о военных объектах и персональные данные членов территориальной обороны полуострова. Возбуждены уголовные дела о госизмене.