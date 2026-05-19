JPMorgan: По Украине наиболее вероятен "финский сценарий"

Наиболее вероятным исходом военного конфликта, который ведет Украина, является так называемый "финский сценарий", прогнозирует Центр геополитики банка JPMorgan.

В документе отмечается, что данный вариант развития событий сейчас выглядит наиболее реалистичным. Этот сценарий основан на историческом примере Финляндии в 1939–1940 годах, когда страна уступила Советскому Союзу около 10% территории, но при этом сохранилась как враждебное государство. Так и Украина будет вынуждена отказаться от части территорий, но сохранить формальный суверенитет и продолжить движение в сторону Запада, выбрав компромиссную стабильность вместо рискованной "справедливости".

В прогнозе также подчеркивается, что такое развитие событий не является однозначным и может измениться под влиянием различных факторов. В частности, обострение конфликта в Иране способно вызвать цепочку последствий, которые отвлекут внимание, ресурсы и политическую поддержку западных стран в критический момент, что может негативно сказаться на позициях Украины. Так, в 2025 годау военная поддержка Украины США сократилась на 99%, а оплачивать ее стала Европа. И Запад по-прежнему не дает никаких гарантий Украине.