Сергей Кравчук на форуме "Есть результат!": Ключевую роль в развитии Хабаровска играет Народная программа

Одну из площадок регионального форума "Есть результат!" в Хабаровске провел мэр города Сергей Кравчук. Темой обсуждения были вопросы благоустройства краевой столицы и в частности Мастер-план краевого центра, утвержденный Президентом.

«Развитие территории - стратегический инструмент, который напрямую влияет на благосостояние города, его привлекательность для жителей и бизнес‑инвесторов, а также на качество жизни населения. Ключевую роль в развитии территории играет Народная программа. Она служит основой для объединения усилий федеральных, региональных и местных властей. Благодаря ей удается последовательно повышать качество жизни граждан, создавать комфортную среду для проживания, развивать инфраструктуру, социальную сферу и экономику региона. Отмечу, что в ходе обсуждения Мастер‑плана жители города выдвинули множество идей, преимущественно касающихся городского благоустройства. Чтобы сделать городскую среду более комфортной, ежегодно в разных районах проводят работы по обустройству общественных территорий. За последние 5 лет благоустроено 22 сквера. На них появились детские игровые зоны и малые архитектурные формы. Общий объем инвестиций в эти проекты превысил 250 млн руб. Кроме того, в рамках Мастер-плана развития краевой столицы планируется создание микрорайона Хабаровск-Сити и других современных ЖК, двух школ, группы детских садов, поликлиник, многофункционального спортивного комплекса», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Активное развитие Хабаровска отметили и приглашенные гости.

«Я в четвертый раз в Хабаровске за свою жизнь. Мне очень нравится город, и мне нравится, как он меняется к лучшему. Мы на площадке форума есть результат, и партия позиционирует это как честный отчет перед людьми. В том числе мы говорим о том, что не доделано. Объясняем, почему те или иные вопросы решить не удалось. Мы понимаем, что сейчас страна находится в непростых условиях. Против России введено 37.000 санкций. Такого не было ни против одной страны мира никогда за всю мировую историю. По нашим оценкам, Народная программа выполнена на 90%. Это, на мой наш взгляд, в нынешней непростой ситуации очень хороший результат. Означает ли это, что вот те 10%, которые не были реализованы, о них забудьте? Ничего подобного. Об этом сегодня тоже говорилось. Они переходят в следующую Народную программу. Это будут приоритетные проекты, которые мы доведем до конца в первые годы предстоящей пятилетки», - рассказал депутат Государственной думы РФ, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Также в ходе совещания представители Общественной палаты Хабаровска обсудили проекты благоустройства краевого центра. Одним из них стал сквер под названием «Чехов на Амуре», который планируется создать в 2028 году. Сквер должен стать культурно-общественным пространством, туристическим центром притяжения, местом проведения творческих, культурных, общественных и благотворительных мероприятий.

Как уже сообщало Накануне.RU, в краевом форуме «Есть результат!» приняли участие секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев, министр природных ресурсов и экологии РФ, член Генерального совета партии Александр Козлов, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, депутаты Государственной, краевой, городской дум, участники СВО, общественники, волонтеры. Основная тема - подведение итогов Народной программы и начало формирования новой программы, которая поможет создать комфортные условия для жителей.