Сергей Кравчук на форуме "Есть результат!": Ключевую роль в развитии Хабаровска играет Народная программа

19 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук на форуме "Есть результат!": Ключевую роль в развитии Хабаровска играет Народная программа

Одну из площадок регионального форума "Есть результат!" в Хабаровске провел мэр города Сергей Кравчук. Темой обсуждения были вопросы благоустройства краевой столицы и в частности Мастер-план краевого центра, утвержденный Президентом.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Развитие территории - стратегический инструмент, который напрямую влияет на благосостояние города, его привлекательность для жителей и бизнес‑инвесторов, а также на качество жизни населения. Ключевую роль в развитии территории играет Народная программа. Она служит основой для объединения усилий федеральных, региональных и местных властей. Благодаря ей удается последовательно повышать качество жизни граждан, создавать комфортную среду для проживания, развивать инфраструктуру, социальную сферу и экономику региона. Отмечу, что в ходе обсуждения Мастер‑плана жители города выдвинули множество идей, преимущественно касающихся городского благоустройства. Чтобы сделать городскую среду более комфортной, ежегодно в разных районах проводят работы по обустройству общественных территорий. За последние 5 лет благоустроено 22 сквера. На них появились детские игровые зоны и малые архитектурные формы. Общий объем инвестиций в эти проекты превысил 250 млн руб. Кроме того, в рамках Мастер-плана развития краевой столицы планируется создание микрорайона Хабаровск-Сити и других современных ЖК, двух школ, группы детских садов, поликлиник, многофункционального спортивного комплекса», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

(2026)|Фото: khv27.ru

Активное развитие Хабаровска отметили и приглашенные гости.

«Я в четвертый раз в Хабаровске за свою жизнь. Мне очень нравится город, и мне нравится, как он меняется к лучшему. Мы на площадке форума есть результат, и партия позиционирует это как честный отчет перед людьми. В том числе мы говорим о том, что не доделано. Объясняем, почему те или иные вопросы решить не удалось. Мы понимаем, что сейчас страна находится в непростых условиях. Против России введено 37.000 санкций. Такого не было ни против одной страны мира никогда за всю мировую историю. По нашим оценкам, Народная программа выполнена на 90%. Это, на мой наш взгляд, в нынешней непростой ситуации очень хороший результат. Означает ли это, что вот те 10%, которые не были реализованы, о них забудьте? Ничего подобного. Об этом сегодня тоже говорилось. Они переходят в следующую Народную программу. Это будут приоритетные проекты, которые мы доведем до конца в первые годы предстоящей пятилетки», - рассказал депутат Государственной думы РФ, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Также в ходе совещания представители Общественной палаты Хабаровска обсудили проекты благоустройства краевого центра. Одним из них стал сквер под названием «Чехов на Амуре», который планируется создать в 2028 году. Сквер должен стать культурно-общественным пространством, туристическим центром притяжения, местом проведения творческих, культурных, общественных и благотворительных мероприятий.

(2026)|Фото: khv27.ru

Как уже сообщало Накануне.RUв краевом форуме «Есть результат!» приняли участие секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев, министр природных ресурсов и экологии РФ, член Генерального совета партии Александр Козлов, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, депутаты Государственной, краевой, городской дум, участники СВО, общественники, волонтеры. Основная тема - подведение итогов Народной программы и начало формирования новой программы, которая поможет создать комфортные условия для жителей.

Теги: сергей кравчук, мэр хабаровска, форум есть результат, единая россия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети