"Клянусь всеми силами": Татьяна Мерзлякова осталась на посту свердловского обмудсмена

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали кандидатуру Татьяны Мерзляковой на пост уполномоченного по правам человека в регионе. Она утверждена на новый, уже шестой по счету срок.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, за ее назначение проголосовали 38 депутатов.

"Клянусь всеми моими силами защищать права человека, быть беспристрастным и руководствоваться только законом и голосом совести", - заявила Мерзлякова, принося присягу.

Татьяна Мерзлякова занимает пост уполномоченного по правам человека в Свердловской области с 2001 года. Это будет уже шестой ее срок на данном посту – ранее она была переназначена в 2006, 2011, 2016 и 2021 годах. В апреле нынешнего года кандидатуру Мерзляковой на должность регионального омбудсмена предложил губернатор Денис Паслер.