Предприятие обязали пожизненно содержать ревдинца, получившего травму на производстве

Ревдинский городской суд обязал ООО "ГОСТКАБЕЛЬ" пожизненно содержать своего бывшего сотрудника, получившего серьезную травму на производстве. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года во время намотки кабеля на барабан, когда петля троса обмотала левую ногу 39-летнего перемотчика Александра. Резким натяжением сотрудника затянуло во вращающийся механизм. В больнице его травмы квалифицировали как тяжкие. Уже в июле 2020 года сотрудника уволили из-за его неспособности работать после травм.

Истец настаивал на том, что травма была получена по вине работодателя и просил суд взыскать с руководства ежемесячные выплаты утраченного заработка и компенсацию морального вреда. По его словам, он до сих пор проходит лечение и вынужден искать подходящую работу с учетом состояния здоровья.

В ответ представители компании "ГОСТКАБЕЛЬ" заявили, что ранее уже компенсировали лечение и моральный вред, а состояние здоровья пострадавшего имеет явные признаки улучшения.

Суд частично удовлетворил иск, не став назначать повторную компенсацию морального вреда. При этом, с ответчика в пользу Александра взыскана ежемесячная сумма утраченного заработка в размере 28 тыс. 915,20 рублей (исходя из 60% профессиональной трудоспособности и средней зарплаты неквалифицированных рабочих в обрабатывающей промышленности – 48 192 рублей). Выплаты назначены пожизненно с обязательной последующей индексацией в соответствии с действующим законодательством.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции Свердловского областного суда.