В Екатеринбурге утвердили перенос празднования Дня города

День города в Екатеринбурге теперь будут праздновать в другую дату. Решение об этом было утверждено сегодня на заседании городской думы.

В апреле стало известно, что в Екатеринбурге собираются перенести празднование Дня города с третьей на первую субботу августа. Письмо с инициативой в комиссию гордумы по местному самоуправлению направил мэр Алексей Орлов. Сообщалось, что причиной стали многочисленные обращения от горожан и погодные условия.

Сегодня состоялось заседание Екатеринбургской городской думы, на котором вопрос был рассмотрен. В итоге депутаты приняли решение, что с 2026 года праздник будет отмечаться в первую субботу августа. Таким образом, в этом году жители уральской столицы будут праздновать ее день рождения уже 1 августа.

Ранее в думе Екатеринбурга объяснили, почему вообще возникла идея с переносом Дня города. Там сослались на проведенное историческое исследование.