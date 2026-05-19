"Уралкалий" поделился опытом развития городов на IV Урбанистическом Плеженинге

"Уралкалий" представил свои проекты по развитию городов на урбанистическом Плеженинге, который прошел с 13 по 16 мая в Пермском крае. Мероприятие собрало ведущих экспертов в области градостроительства и территориального развития.

Участники Плеженинга посетили Пермский государственный национальный исследовательский университет, завод Шпагина и город Соликамск. В Культурно-досуговом центре "Уралкалия" прошла дискуссия "Негород – пространство села и малых городов".

Компания рассказала о своих проектах по комплексному развитию городов и взаимодействию с муниципалитетами. "Уралкалий" финансирует федеральные, региональные и городские программы, помогает готовить проектную документацию и реализует инициативы для улучшения городской среды в Березниках и Соликамске.

Особое внимание на обсуждении уделили социальной политике компании, поддержке сотрудников и их семей, а также развитию инфраструктуры, включая спорт и культуру.

Радмир Габдуллин, директор по внешней социальной политике и спорту АО "ОХК "Уралхим", отметил, что для компании развитие городов — это долгосрочная инвестиция в качество жизни людей. "Мы создаем современную и привлекательную среду, где хочется жить, работать и строить будущее", - подчеркнул он.

"Мы заинтересованы в комфорте и безопасности наших сотрудников, их семей и всех жителей городов. Поэтому поддерживаем социальные, культурные и инфраструктурные проекты в Березниках и Соликамске", - заявил директор по взаимодействию с органами власти ПАО "Уралкалий" Олег Калинский.

Урбанистический Плеженинг — профессиональное событие для специалистов в градостроительстве и урбанистике. В 2026 году оно проходит в четвертый раз. Мероприятие организуют Национальная гильдия градостроителей и Пермский государственный национальный исследовательский университет.