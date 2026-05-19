19 Мая 2026
В Киеве в 4 раза поднимают цены на проезд

С 15 июля киевский общественный транспорт станет почти в 4 раза дороже. Цена за одну поездку взлетит с нынешних 8 до 30 гривен (почти 60 рублей). Это касается всех видов коммунального транспорта: метро, автобусов, троллейбусов и трамваев. Новые тарифы озвучила пресс-служба Киевской горадминистрации.

Для тех, кто регулярно пользуется городским транспортом, предусмотрели систему небольших скидок - примерно до 15% в зависимости от числа поездок. Для студентов и школьников сохранят льготы: студенты смогут оформить месячный проездной за полцены, но при разовых поездках должны платить полную цену, а школьники во время учебного года могут ездить бесплатно.

Местные власти обещают ввести специальный пересадочный билет за 60 гривен, который позволит свободно перемещаться в любом транспорте, но в течение только 90 минут. Они напоминают, что последний раз цены на проезд в Киеве менялись еще в 2018 году, а нужно учитывать рост цен на электричество, топливо, зарплаты и расходы на содержание транспорта.

Мэр Виталий Кличко говорит, что есть огромное число льготников, за которых платит местный бюджет. Так дальше продолжаться не может. Недавно в городе подорожал проезд в маршрутках до 20 гривен (почти 40 рублей).

