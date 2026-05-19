Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрывали из-за БПЛА

Ярославская область сегодня под утро подверглась массовой атаке БПЛА. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы было временно ограничено ради обеспечения безопасности, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что сейчас движение в сторону столицы уже восстановлено. В Ярославле снято перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

Евраев сообщил, что большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют, пострадавших нет.