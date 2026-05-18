В Москве по делу о мошенничестве арестован экс-гендиректор "Мосгипротранса" Мицук

В Москве арестован экс-гендиректор "Мосгипротранса" Игорь Мицук. Решение принял Тверской райсуд.

Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере. Он арестован на два месяца.

Мицук задержан 11 мая. Претензии к организации могут быть связаны с проектными изысканиями по одному из инфраструктурных проектов: изыскания были сделаны, но их объём, по версии следствия, отличается от того, что был задокументирован, пишет РБК.