18 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Пиотровский: То, что посетитель "Эрмитажа" сел на трон, оскорбило этот экспонат

Генеральный директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский высказался о "перфомансе", который случился в музее 17 мая. В тот день посетитель сел на трон, являющийся одним из экспонатов.

Гость зашёл за ограждение трона, сел в кресло и начал зачитывать текст. В зал оперативно прибыли сотрудники Службы безопасности Эрмитажа и их коллеги из Росгвардии. Согласно протоколу, из зала вывели остальных посетителей. Нарушитель был задержан и доставлен в 78 Отдел полиции. При задержании у него изъят небольшой "нож-танто", который был спрятан в обуви.

По мнению Пиотровского, которое он озаглавил "Оскорбление трона", всякое вульгарное прикосновение приносит материальный и моральный ущерб экспонатам, оскорбляя и пороча священную миссию музея.

"Оно подобно святотатству и является оскорблением чувств всех, кому дорога история и культура. Осквернение музейного пространства преступно, даже если не сломан стул или не порвана ткань", - считает Пиотровский, позицию которого приводит пресс-служба "Эрмитажа".

Теги: "Эрмитаж", Михаил Пиотровский


