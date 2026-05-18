В Советском районе аферисты украли шесть миллионов, полученные пенсионеркой после гибели сына на СВО, сообщает Neft.



72-летняя пенсионерка в Советском районе стала жертвой мошенников, похитивших 6 млн рублей, которые она получила в качестве выплат за гибель сына на СВО. Злоумышленники вошли в доверие под предлогом замены дверей в подъезде, завладели данными женщины и запугали ее обвинениями в финансировании терроризма. Испугавшись, югорчанка обналичила все сбережения и оставила их под козырьком подвала своего дома, откуда деньги забрал курьер.



Полицейским удалось задержать пособника аферистов в Санкт-Петербурге. Мужчина заявил, что сам действовал под давлением шантажистов. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, курьер заключен под стражу. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности остальных участников преступной схемы и проверяют их причастность к аналогичным преступлениям.