18 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Суд в Москве оштрафовал Epic Games на 2 млн рублей

Мировой суд Таганского района Москвы вынес приговор американской компании Epic Games за нарушение российских законов. Судья участка №422 признал создателей популярных видеоигр виновными в неправильном обращении с персональными данными пользователей. Как сообщает пресс-служба Мосгорсуда, 18 мая 2026 года ведомство назначило иностранной корпорации административный штраф в размере двух миллионов рублей. Теперь компания обязана выплатить эту сумму в бюджет государства.

Причиной разбирательства стало то, что Epic Games проигнорировала требования статьи 13.11 КоАП РФ. Российское законодательство обязывает всех операторов, которые собирают личную информацию граждан в интернете, хранить эти базы данных на серверах внутри страны. Американский игровой гигант не выполнил это условие и оставил данные россиян на зарубежных площадках. В итоге суд признал такие действия незаконными, так как компания не обеспечила локализацию данных на территории России.

Это решение стало частью масштабной работы российских властей по контролю за иностранными ИТ-компаниями. Государство требует от глобальных сервисов соблюдать национальные правила безопасности и защищать цифровую информацию своих клиентов. Пока представители Epic Games не дали официальных комментариев по поводу штрафа. Компании придется решить: обжаловать ли это постановление или начать перенос данных российских игроков на отечественные серверы, чтобы избежать новых санкций в будущем.

Программа запуска Epic Games на компьютере(2026)|Фото: Накануне.RU

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 15,2 млн рублей за отказ удалять запрещенную в России информацию. Судья признал ИТ-гиганта виновным сразу по четырем эпизодам нарушения закона, который обязывает владельцев сайтов вовремя очищать ресурсы от недопустимого контента.

Теги: Epic Games, игры, штраф


