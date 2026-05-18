Корабль-ресторан "Галеон" в бывшей резиденции Януковича ушел под воду

В Киевской области начал тонуть знаменитый корабль-ресторан "Галеон", который находится на территории бывшей резиденции Виктора Януковича "Межигорье". Очевидцы публикуют в сети кадры, на которых видно, что судно сильно просело и накренилось. Речная вода уже поднялась до уровня нижних окон и дверей первого этажа. Пока неизвестно, что именно стало причиной аварии, но плавучий ресторан продолжает постепенно погружаться на дно, пишет "РГ".

Виктор Янукович владел этой усадьбой с 2007 года. В 2023 году власти официально присвоили резиденции статус памятника садово-паркового искусства и открыли ее для туристов. Одной из главных достопримечательностей парка стал именно "Галеон" - судно длиной 50 метров. Внутри корабля хозяева обустроили роскошный банкетный зал со сценой, где принимали высокопоставленных гостей.

Интерьеры "Галеона" поражали посетителей своей дороговизной. Строители использовали для отделки помещений натуральный мрамор, хрусталь и ценные породы дерева, а многие детали покрыли настоящим золотом. Теперь вся эта роскошь оказалась под угрозой уничтожения из-за воды.

Если специалисты не откачают воду в ближайшее время, уникальный плавучий ресторан может полностью затонуть, что нанесет непоправимый ущерб историческому объекту.