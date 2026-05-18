18 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Образование Свердловская область
Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Навстречу новым открытиям": в школе №314 Екатеринбурга будет работать летний лагерь

1 июня на площадке школы №314 в Екатеринбурге откроется летний детский лагерь. Организуют его школа и строительный холдинг "Атом", который возвел здание по концессии и на протяжении пяти лет осуществляет его обслуживание.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, по условиям концессии "Атом" привлекает в школу операторов образовательных услуг и с их помощью реализует комплексную программу дополнительного образования. Здесь работают востребованные детским и взрослым населением района спортивные, танцевальные, театральные секции, образовательные курсы. Есть авторская продленка для малышей, во время которой дети посещают популярные кружки.

Этим летом впервые состоится школьный лагерь, программу для которого составят операторы услуг дополнительного образования. Первая летняя смена получила название "Навстречу новым открытиям".

Школа №314 в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

"Пока с коллективом школы мы запланировали провести одну смену: с 1 по 19 июня. Дети смогут находиться на территории школы с 8 до 15 часов, за это время их дважды покормят – обедом и завтраком. В эту смену мы запланировали пять выездов: ребят ждут экскурсии в музеи, на городские творческие площадки и в другие интересные места. Кроме того, в программе предусмотрены насыщенные мероприятия от операторов дополнительных услуг. Дети смогут попробовать себя в воркшопах по четырем направлениям: творчество, конструирование, экология, а также медиа и технологии.

Помимо погружения в атмосферу творчества и фантазии, участники смогут заняться спортом: поиграть в волейбол, футбол или освоить ушу. А чтобы детям было еще интереснее, мы внедрили систему мотивации. Каждый участник получит личный "Паспорт Путешественника". Заполняя его на протяжении всей смены, ребята будут получать приятные бонусы и подарки за свои достижения", - рассказала руководитель проектов строительного холдинга "Атом" Любовь Спелкова.

Школа №314 в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

На первую смену лагеря планируют набрать четыре отряда. Заявления принимают в школе до 25 мая.

Напомним, школа №314 – вторая, которую "Атом" построил в рамках государственно-частного партнерства и теперь обслуживает. Еще одна школа в управлении холдинга – №41 на ВИЗе. Здесь работают профильные летние лагеря, их организовывают операторы услуг допобразования.

На летний сезон запланирована работа секций по футболу, баскетболу, гимнастике, интенсивный курс по английскому языку, а также занятия в столярной мастерской. Такие лагеря ежегодно пользуются спросом, особенно со стороны ребят, которые занимаются в этих секциях на протяжении учебного года.

Теги: школа, лагерь, Атом, Екатеринбург


