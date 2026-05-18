В России число мужчин в декрете выросло в восемь раз за два года

Каждый седьмой декретный отпуск в России теперь берет мужчина. Социальный фонд зафиксировал резкий скачок: в 2023 году таких отцов было всего 30 тысяч, а к 2025 году их число выросло до 226 тысяч. Сейчас папы составляют 14% от всех родителей в декрете, хотя еще недавно их доля не превышала 3%, сообщает "Ъ".

Главной причиной такого роста стали новые правила выплаты пособий. С 2024 года родители могут одновременно работать на полную ставку и получать декретные деньги. Раньше при выходе на работу выплаты сразу прекращали. Теперь семьи используют эту возможность, чтобы получить максимальную выгоду. Поскольку пособие составляет 40% от зарплаты, парам выгоднее оформлять документы на того, кто больше зарабатывает. Так как зарплаты мужчин в России в среднем на 25-30% выше женских, выбор часто падает на отца.

Эксперты отмечают, что фактический уход за ребенком часто остается на матери, а отец просто получает дополнительную выплату к своей основной зарплате. Юристы подтверждают: это чисто экономическое решение, так как декрет не дает мужчинам других льгот, например отсрочки от армии.

Специалисты по кадрам выделяют еще один важный фактор - защиту от увольнения. В ИТ-секторе и других отраслях сейчас проходят сокращения, а Трудовой кодекс запрещает увольнять сотрудника, который находится в декретном отпуске. Поэтому мужчины используют этот статус, чтобы сохранить рабочее место в сложные времена. Таким образом, декрет перестал быть просто отпуском по уходу за младенцем и превратился в инструмент финансовой и карьерной безопасности.

Все же, разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России продолжает увеличиваться: за два года разница выросла на 12 тысяч рублей. Сейчас мужчины в среднем получают 117,7 тысячи рублей, тогда как женщины - около 79 тысяч, при этом разрыв сохраняется даже в почасовой оплате. Наиболее заметная дистанция в доходах наблюдается у специалистов в возрасте от 31 до 40 лет, особенно в сферах ИТ и финансов.