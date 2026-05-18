В аэропорту Екатеринбурга задержали устроившего дебош рецидивиста

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали пьяного пассажира, устроившего дебош. Мужчина оказался рецидивистом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, все случилось при посадке на борт самолета "Екатеринбург – Москва". 37-летнему жителю Алапаевска отказали в перелете, так как он был пьян. Как выяснилось, перед поездкой в аэропорт мужчина распивал спиртное дома и на посадку прибыл уже в состоянии опьянения.

В автобусе, который доставляет пассажиров до самолета, окружающие сделали уральцу замечание, так как от него сильно пахло алкоголем. В ответ он начал громко возмущаться нецензурной бранью. Представители авиаперевозчика вызвали полицию.

Силовики задержали дебошира и доставили в дежурную часть. Там его направили на освидетельствование на опьянение, но задержанный отказался его проходить.

На уральца составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". Как отметили в полиции, ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за нарушения правил дорожного движения в 2021 году. Также он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения общественного порядка.

