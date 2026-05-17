В Химках из-за БПЛА закрылся ТРЦ "Мега"

Атака БПЛА на Московский регион повлияла на работу ТРЦ "Мега" в Химках.

"По техническим причинам ТРЦ "МЕГА Химки" временно закрыт. Пожалуйста, следите за обновлениями о возобновлении работы в наших официальных каналах. Приносим извинения за доставленные неудобства", - заявили представители ТРЦ в telegram-канале.

До этого глава Химок Инна Федотова сообщила о том, что Московский регион подвергся крупной атаке БПЛА, и в возглавляемом ею городе есть жертвы. В микрорайоне Старбеево в результате падения БПЛА на частный дом погибла женщина. Также пострадал один человек. Он госпитализирован в Химкинскую клиническую больницу.