В Подмосковье отражают атаку БПЛА

Московскую область атакуют украинские БПЛА. В частности, есть разрушения в Лобне.

"Система ПВО продолжает отражать атаку беспилотников. Все службы города работают в усиленном режиме", - написала в своём telegram-канале глава Лобни Анна Кротова.

Основные последствия сосредоточены в микрорайоне Красная Поляна.

"В частности, зафиксированы повреждения в доме 7к3 по улице Спортивной. Мой первый заместитель Владимир Зиновьев выехал на место, чтобы пообщаться с жителями и оценить ситуацию", - уточнила Кротова.