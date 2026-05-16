Московский ФК "Родина" стал чемпионом Первой лиги

Московский футбольный клуб "Родина" стал чемпионом Первой лиги сезона-2025/26.

Заключительный тур чемпионата был сыгран сегодня, 16 мая. В нем "Родина" обыграла в гостях тульский "Арсенал" со счетом 4:1 и обеспечила себе первое место по итогам сезона.

Вторую строчку занял воронежский "Факел", сумевший в гостях справиться с ульяновской "Волгой" (3:0). Третье место у екатеринбургского "Урала", уступившего в Новороссийске местному "Черноморцу" (1:2).

Таким образом, по итогам чемпионата Первой лиги "Родина" и "Факел" добились повышения в классе и в новом сезоне будут играть уже в Российской Премьер-лиге. "Урал" и занявший четвертое место волгоградский "Ротор" примут участие в стыковых матчах с клубами РПЛ. Их соперники по этим встречам определятся в ближайшее воскресенье.

Стоит отметить, что на прошлой неделе "Урал" получил лицензию для участия в РПЛ сезона-2026/27.