Число киберпреступлений в России впервые за несколько лет снизилось

Число киберпреступлений в 2025 году сократилось на 12% впервые за несколько лет, сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Гегляд. Он считает, что положительный тренд связан с принятием мер против кибермошенничества, передает РИА Новости. Также в Росфинмониторинге видят пользу от профилактики дропперства среди молодежи в школах и вузах – это проще и дешевле, чем потом возвращать похищенное.

Снижение количества преступлений в сети стало заметно во второй половине года. В ведомстве надеются, что в этом году тренд сохранится.

Под мерами против кибермошенничества чаще всего подразумевается первый пакет антифрод-законов, который был принят весной 2025 года. Второй пакет антифрод-мер прошел первое чтение в Госдуме в феврале 2026 года. По первоначальным планам, основные положения законопроекта должны были вступить в силу с 1 сентября 2026 года, для ряда норм предусматривались иные сроки. Однако в мае 2026 года председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал возможность принятия второго пакета до конца весны.