Экс-глава полиции Магнитогорска получил "условку" за разглашение гостайны

В Челябинской области вынесен приговор бывшему главе УМВД Магнитогорска Константину Козицыну.

Челябинский областной суд признал Козицына виновным в разглашении государственной тайны коммерсанту. Приговор – полтора года условно, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что начальник полиции Магнитогорска поддерживал связи с высокопоставленными чиновниками и VIP-персонами из коммерческой среды. Его неоднократно видели в компании бизнесмена Константина Струкова, основные активы которого были национализированы.