Суд заочно арестовал экс-замглавы Минприроды Буцаева

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего замглавы Минприроды РФ Дениса Буцаева. Чиновник проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в статусе обвиняемого.

"В отношении Дениса Буцаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации либо с момента его фактического задержания на территории РФ", — сообщает пресс-служба суда.

Ранее Буцаев был объявлен в федеральный розыск — спустя несколько дней после сообщений о его выезде за пределы России. 23 апреля чиновник подал заявление об увольнении по собственному желанию, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в тот же день подписал соответствующее распоряжение.

В Минприроды Буцаев курировал департамент экономики замкнутого цикла, управление цифровизации, а также деятельность публично-правовой компании "Российский экологический оператор" — ключевого института мусорной реформы, который сам же ранее возглавлял в статусе генерального директора.

Именно с деятельностью ППК "РЭО" источники связывают возможный интерес правоохранительных органов к экс-замминистра. Сегодня стало известно, что его объявят и в международный розыск.

Помимо этого, в рамках расследования обвинение предъявлено двум бывшим топ-менеджерам РЭО. Один из них - Екатерина Степкина - отправлена под домашний арест. В отношении второго - Максима Щербакова - избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.