Игорь Бабушкин встретился с новым тренером футбольного клуба «Волгарь»

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с новым тренером футбольного клуба «Волгарь» Игорем Колывановым. Они обсудили стратегию развития клуба и текущие задачи. Глава региона выразил уверенность в том, что опыт нового наставника поможет «Волгарю» показать достойный результат.

Игорь Колыванов является единственным в стране специалистом, одерживавшим победы в чемпионате Европы как в статусе футболиста, так и в качестве тренера. Легендарный нападающий, известный по выступлениям за московское «Динамо», клубы «Фоджа» и «Болонья», а также за сборные СССР, СНГ и России, всегда умело сочетал индивидуальные действия с командными. После завершения карьеры игрока спортсмен тренировал молодёжную и юношескую сборные страны. Позже он работал с клубами, включая московское «Торпедо» и «Уфу», которую привел к выходу в Премьер-лигу.

В настоящее время перед футбольным клубом «Волгарь» поставлена главная задача — попадание в стыковые матчи. Основополагающей целью остается формирование команды, способной бороться за высокие места в турнирной таблице.