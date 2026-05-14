В Екатеринбурге продлили закрытие движения по Комсомольской из-за строительства развязки у "Калины"

Строители продолжают работать над развязкой у концерна "Калина", из-за чего закрытие движения для транспорта продлено до конца мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Все работы должны были завершиться до 10 мая, однако сроки перенесли на 18-е число. Ограничения введены по левой эстакаде улицы Комсомольской, от здания № 80 по улице Комсомольской до переулка Базового. Также до 25 мая продлеваются сроки закрытия движения на перекрестке улиц Байкальской и Комсомольской.

Объехать участки можно по улицам Комсомольской, Малышева, Восточной, Декабристов и Сибирскому тракту.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. С последним поможет информационная карта, где отображены все актуальные данные о дорожных работах и перекрытиях.