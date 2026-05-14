Стала известна масштабная программа фестиваля «Движение» в Свердловской области

В Екатеринбурге презентовали полную программу третьего фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Фестиваль пройдет в течение трех дней — 5-7 июня в центре Екатеринбурга и в Музейном комплексе (Верхняя Пышма).

«Я благодарю организаторов фестиваля «Движение» за то, что третий год они делают такое масштабное и важное для региона и Екатеринбурга мероприятие. Мне кажется, это очень бодрое и крутое начало лета. «Движение» — это не только про мотокультуру, это и про здоровый образ жизни, и про семейные ценности, и про любовь к родному региону и нашей Родине», — отметила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Одним из ключевых изменений в площадках фестиваля станет перенос трассы для кубка по суперэндуро с улицы 8 марта в Исторический сквер. Уникальную трассу презентовали координатор направления «Спорт» на фестивале Евгений Пелевин и Александр Кононенко из команды «Буйные есть». Трассу построят прямо вокруг фонтана на реке Исеть, а спортсмены будут пересекать воду через мосты.

«Фестиваль «Движение» занимает особое место в спортивной жизни Екатеринбурга, поскольку в рамках этого мы объединяем моторные и аквамотроные виды спорта. Технические виды спорта – это сочетание элегантности и экстрима. В этом году улица 8 Марта примет выступления по стантрайдингу и мотофристайлу. А Кубок по суперэндуро переносится в Исторический сквер. Впервые в России и в мире мы сделаем очень интересную трассу, в которой будет задействован водный канал. В акватории Верх-Исетского пруда пройдут всероссийские соревнования по водным видам спорта: аквабайк, гидрофлай, мотосёрф, фристайл. На соревнования приедут сильнейшие спортсмены мира и России», — рассказала директор Департамента физической культуры и спорта Администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина.

Главный день фестиваля — суббота, 6 июня, — по традиции начнется с мотопарада из Музейного комплекса (Верхняя Пышма) в Екатеринбург. Церемония открытия начнется с молебна, который проведет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«Фонд Святой Екатерины уже третий год поддерживает фестиваль «Движение», который очень органично сочетает в себе и спорт, и патриотизм, и здоровый образ жизни, и глубокую духовную составляющую. Два года подряд мы проводили молебен у часовни святой Екатерины. С него начиналась программа фестиваля. В этом году мы с организаторами фестиваля решили провести большой молебен в Верхней Пышме — перед началом мотопарада. Богослужение возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. И таким образом мы продолжаем очень хорошую традицию начинать любое доброе дело с молитвы. Для гостей фестиваля мы подготовили новый экскурсионный маршрут – «Град святой Екатерины». Он начинается от часовни нашей небесной покровительницы, где хранится частичка ее мощей, далее включает в себя Свято-Троицкий кафедральный собор с уникальным иконостасом святой Екатерины и заканчивается в Ново-Тихвинском монастыре», — рассказала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Большое внимание на фестивале будет традиционно уделено теме инклюзии.

«Мы очень интенсивно работаем над тем, чтобы наш фестиваль был доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья», — заявил сопредседатель оргкомитета фестиваля «Движение» Владимир Кашкин.

В частности, он напомнил, что выступления артистов на главной сцене «Движения» сопровождает сурдопереводчик, и анонсировал, что в первый день фестиваля состоится премьера уникального музыкального клипа на песню Сергея Бобунца «Улыбайся». В съёмках участвовал сам Сергей, а также ребята с особенностями слуха и без. В кадре они поют на русском жестовом языке. Клип создан в рамках проекта «Тебя слышно» волонтерского движения «Про.Добро».

Украшением фестиваля станет кастом-шоу «Железное дело», которое в этом году пройдет в формате конкурса для студентов.

«Мы устроили конкурс среди студентов УрГАХУ на разработку проекта кастомного мотоцикла на базе двигателя «Урала». Работы были замечательные. Победителем стал проект «Траектория» студентки Екатерины Пегушиной. Итогом станет мотоцикл, который соберут в дни фестиваля», — рассказал партнер площадки кастома, основатель компании «Принцип» Геннадий Черных.

«Как рассказал сопредседатель оргкомитета фестиваля «Движение» Дмитрий Хитров, участие в сборке примут пять лучших кастом-мастерских России – из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Екатеринбурга.

Еще одним уникальным эпизодом программы станет показательное выступление мотоспортсмена и инженера Степана Маслова. Он разработал первый в России мотоцикл, который ездит по воде. Первые в истории Екатеринбурга заезд по акватории Городского пруда состоятся сегодня, 14 мая. Также спортсмен выступит в дни фестиваля 6 и 7 июня.

Третий фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме 5, 6 и 7 июня. По традиции ключевыми площадками станут Исторический сквер Екатеринбурга, улица 8 Марта, акватория Городского пруда и Музейный комплекс (Верхняя Пышма). Также впервые в рамках фестиваля в этом году состоится Первый женский мотофорум.