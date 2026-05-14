Учитель недоумевает, почему зарплаты учителей выросли за год лишь на 2%

То, что средняя зарплата учителей в России в апреле 2026 года лишь на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, вызывает недоумение. Об этом пишет учитель истории и обществознания Иннокентий Кресик.

Эти данные накануне сообщил ТАСС со ссылкой на hh.ru. И это полный провал в социальной сфере, уверен педагог. По сути продолжается игнорирование указов президента РФ и основных правовых норм. Ведь с 1 января 2026 года только индексация зарплаты у бюджетников должна быть на уровне 7,6%, но никак не 2%.

Как сообщает портал финансовой информации для специалистов госучреждений, параметры индексации были закреплены в федеральном бюджете на 2026 год, их даже утвердили отдельным Федеральным законом от 28.11.2025 № 426-ФЗ.

"Как, скажите мне, получилось, что с 1 января МРОТ вырос минимум на 20,7% (регионы могут установить его еще больше), а фактически бюджетникам повысили всего на 2%!? Даже без учета 7,6% индексации, куда делись еще 18,7%!? Согласно законам (их несколько), средний уровень роста зарплат с 1 января 2026 должен отталкиваться от как минимум 20,7%. А учителя получили только 2%! Как это вышло?!" - вопрошает учитель.

Он возмущен тем, что Рособрнадзор не задает никому никаких вопросов по этому поводу. Да и вообще ни один надзорный орган этим не заинтересовался, хотя это очевидное нарушение законодательства. С учетом инфляции произошло понижение зарплат учителей.