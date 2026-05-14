Глава "Росатома": Пока нет возможности вернуть российских специалистов на АЭС "Бушер"

Российские специалисты пока не вернутся на АЭС "Бушер", заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

По его словам, переговоры между США и Ираном находятся в "тактическом тупике", это значит, что риски новых ударов сохраняются.

Лихачев отметил, что при первой возможности строительство второго и третьего блока АЭС "Бушер" возобновится, передает РИА Новости.

В апреле глава "Росатома" сообщил об окончании эвакуации сотен сотрудников госкорпорации с АЭС "Бушер" в Иране. Более 600 человек вывезли в Россию с начала военных действий. Остались на площадке только добровольцы: это 20 человек на площадке "Бушер" и четыре человека – непосредственно в Тегеране.