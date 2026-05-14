Судебные приставы начали взыскивать деньги с лидера Little Big

Судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении лидера группы Little Big Ильи Прусикина*. Музыкант должен выплатить государству штраф в размере 40 тысяч рублей. Суд Ленинградской области назначил это наказание из-за того, что артист нарушил порядок предоставления отчетности, которую обязаны подавать иностранные агенты. После того как материалы дела поступили из суда в службу приставов, ведомство приступило к принудительному взысканию денег, пишет ТАСС.

Ранее Прусикин* уже попадал в поле зрения приставов из-за неоплаченной госпошлины. Однако тогда сотрудники ведомства прекратили производство, так как не нашли у музыканта имущества, которое можно было бы забрать в счет долга. Теперь правоохранительные органы предпримут новую попытку взыскать средства с артиста за административное правонарушение.

Напомним, что Илья Прусикин* сейчас находится в реестре иностранных агентов и проживает за пределами России.

Ранее басманный суд Москвы заочно арестовал комика Семена Слепакова* по уголовному делу о нарушении закона об иноагентах. Согласно решению суда, артист будет взят под стражу на два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции из-за границы.

*- признаны в РФ иностранными агентами.