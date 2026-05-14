В уральском ЗАТО семья погибшего участника СВО отдала мошенникам почти 10 миллионов

В Озерске (ЗАТО в Челябинской области) мать погибшего участника СВО и её внучка передали курьеру мошенников почти 10 млн руб.

Жертвами стали 70-летняя мать бойца и её 39-летняя внучка. Пострадавшая рассказала полицейским, что всё началось с звонка лжесотрудника социального фонда. Он предложил компенсировать гибель её сына единовременной выплатой или участком.

Поверив, пенсионерка продиктовала номер СНИЛС. После этого она сразу же позвонила внучке поделиться новостью. Бдительная девушка заподозрила обман и решила спасти сбережения бабушки – она поспешила обналичить деньги, взяв для управления счётом телефон родственницы.

Впоследствии мошенники убедили собеседниц снять все деньги и передать их курьеру для "проверки на подлинность". Они сделали это. На следующий день, ожидая дальнейших указаний, внучка зашла в мессенджер и обнаружила, что переписка полностью очищена, а аккаунт собеседника удалён. Только тогда потерпевшие осознали, что их обманули, и обратились в полицию. Сумма ущерба – почти 10 млн руб. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Челябинской области.