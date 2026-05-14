14 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ВТБ предоставил своим клиентам возможность осуществлять дистанционные неипотечные сделки

ВТБ начал проводить дистанционные сделки купли-продажи недвижимости без использования ипотеки. Клиенты могут полностью удаленно приобретать или продавать объекты на вторичном рынке, а также строящиеся квартиры по переуступке.

Банк предлагает клиентам полное сопровождение дистанционной сделки за собственные средства – от подготовки документов до расчетов и регистрации перехода права собственности. Партнером по проекту выступает экосистема недвижимости М2.

Чтобы совершить неипотечную сделку дистанционно необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) самостоятельно через приложение «Госключ» или в любом офисе ВТБ. Безопасность сделок обеспечивается многоуровневой системой защиты, включающей подтверждение личности, использование УКЭП и сервис безопасных расчетов. Оформить сделку клиенты могут из любой точки России.

«Вторичный рынок недвижимости постепенно восстанавливается вслед за снижением ставок, и доля неипотечных сделок здесь остается высокой: по нашей оценке, до 50%. ВТБ теперь закрывает этот сегмент дистанционным форматом. Клиенты экономят время для заключения сделок, а риелторы могут работать с покупателями из любых регионов, не привязываясь к своему городу», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Теги: втб, дистанционные сделки, недвижимость,


