"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в ОАЭ

"Аэрофлот" объявил о возобновлении с 1 июня регулярных полетов из Москвы в Дубай. В течение июня рейсы будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля – дважды в сутки. Продажа билетов на эти рейсы уже открыта, сообщил перевозчик.

"На воздушной линии Москва — Дубай — Москва будут задействованы лайнеры Boeing 737 в двухклассной компоновке: "эконом" и "бизнес".

20 апреля Росавиация сняла ограничения на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство Ирана. Тогда же были отменены рекомендации о приостановке продаж билетов на рейсы в ОАЭ и из этой страны, сообщили в ведомстве. В Росавиации отметили, что при снятии ограничений учли позиции Минтранса и МИД России.

"Вместе со специалистами Минтранса продолжаем анализировать ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, чтобы в случае необходимости внести коррективы в полеты авиакомпаний России в этом регионе", - говорится в заявлении Росавиации.