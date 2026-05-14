В Екатеринбурге откроют лабораторию благотворительности

В Екатеринбурге собираются создать лабораторию, которая объединила бы разовые благотворительные акции, сделав их постоянными. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Лаборатория кросс-секторных проектов "Щедрый вторник: точка сборки" пройдет в культурно-выставочном комплексе "Синара Центр" уже в следующий вторник и соберет вместе представителей власти, бизнеса, НКО, учреждений культуры и туризма, а также активных горожан. Они обсудят создание совместных проектов, благодаря которым жителей уральской столицы можно будет вовлечь в регулярную благотворительность.

"Участники – победители грантовых программ Фонда Потанина – найдут способы трансформации разовых благотворительных акций в постоянные: проработают совместные идеи и решения, сформируют проектные команды и презентуют социальные инициативы экспертам", – рассказали в горадминистрации.

Организатором лаборатории кросс-секторных проектов "Щедрый вторник: точка сборки" выступает благотворительный фонд "Менора" при поддержке администрации Екатеринбурга. Проект будет реализован в рамках акции "Щедрый вторник", который перейдет в круглогодичный формат. Отметим, что только в прошлом году к акции присоединилось 30 коммерческих и 30 некоммерческих организаций, подготовивших свыше 40 благотворительных событий – от фестивалей и выставок, до квизов и мастер-классов.

19 мая в лаборатории пройдут панельная дискуссия, обмен мнениями, лекция, питчинг и инструктаж по координации с партнерами. С полным расписанием можно ознакомиться на сайте проекта.

Напомним, что "Щедрый вторник" – это первый вторник декабря, когда весь мир включается в благотворительность. В Екатеринбурге же было принято решение проводить акцию ежемесячно – в каждый четвертый вторник. В этот день НКО, волонтеры, бизнес, власти и бюджетные учреждения объединяются, чтобы запустить добрые проекты и вовлечь как можно больше горожан в благотворительность.