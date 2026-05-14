14 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Сахалинская область
Фото: Накануне.RU

Пенсионерка с Сахалина отвезла мошенникам в Москву 12,5 млн рублей

Полиция Сахалинской области расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой преступников стала 72-летняя жительница Южно-Сахалинска, которая лишилась 12,5 млн рублей. История началась 23 апреля с телефонного звонка: незнакомец представился сотрудником правоохранительных органов и напугал женщину новостью. Он заявил, что некие злоумышленники пытаются перевести ее деньги за границу, поэтому накопления нужно срочно "задекларировать", пишет РИА Новости.

Пенсионерка поверила звонившему и выполнила все его требования. Она сняла в банке огромную сумму, купила билет на самолет и улетела в Москву. В столице женщина встретилась с неизвестным человеком и передала ему наличные. Только после этого она поняла, что стала жертвой обмана. Сейчас сотрудники МВД ведут следствие и ищут преступников, по факту кражи денег они уже возбудили уголовное дело.

Ранее суд в Екатеринбурге отпустил под запрет определенных действий 17-летнюю девушку и 18-летнего парня, которые по наводке мошенников обокрали квартиру на 2,7 млн рублей. Несмотря на то, что следствие настаивало на аресте и домашнем аресте, судья выбрал более мягкую меру пресечения для молодых людей, обвиняемых в краже в особо крупном размере.

Теги: мошенник, преступность, миллион


