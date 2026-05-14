Правительство Латвии уходит в отставку после ударов ВСУ

Премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку вместе с правительством республики, пишет LSM. Причиной она назвала "политическую зависть и узкие партийные интересы" оппонентов, которые, по ее словам, выбрали кризис вместо поддержки сильного кандидата на пост министра обороны.

Ранее Силиня предложила назначить на эту должность Райвиса Мелниса вместо ушедшего в отставку Андриса Спрудса. Последний ушел в отставку после удара беспилотников ВСУ по нефтехранилищам в Латвии 7 мая. В республике разгорелся скандал: партия "прогрессистов" отказалась поддерживать правительство, а коалиция "Союз зеленых и крестьян" заявила о необходимости формирования нового правительства. Силиня подчеркнула, что ее целью было развитие страны и благополучие народа, но ей не дали работать. И это непростое для нее решение, но честное.

Удары дронов ВСУ выявили неготовность латвийской системы ПВО и проблемы с оповещением населения. Силиня возложила ответственность на Спрудса. Так как они были в одной коалиции, но из разных партий, то Силиня должна была предложить "прогресситам" назначить нового министра. А вместо этого назначила своим советником Мелниса, чтобы впоследствии тот стал министром обороны. "Прогрессистам" это не понравилось, и они развалили правящую коалицию, что привело и к отставке Силини и всего правительства.