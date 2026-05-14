На рынке интернет-торговли в России сложилась дуополия - эксперт

На российском рынке интернет-торговли сложилась ситуация, близкая к дуополии: более 80% общего количества онлайн-заказов приходится на двух игроков – Wildberries и Ozon. В такой ситуации оставшимся участникам рынка остается искать ниши, глубоко исследовать свою целевую аудиторию для выживания и роста, полагает профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, эксперт по корпоративным и бизнес-стратегиям Алексей Беляков, его слова приводит Forbes. Также эксперт отмечает, что даже если лидеры не уступят свои позиции, это не значит, что на рынке совсем нет места для новых специализированных маркетплейсов.

В целом потенциал для роста есть: доля электронной коммерции в розничной торговле в целом в 2025 году составила примерно 25%, в непродовольственном секторе – более 50%.

Эксперт отмечает такие категории роста в онлайн-торговли: крупные офлайн-ритейлеры, активно развивающие интернет-подразделения (X5, "Спортмастер"), нишевые маркетплейсы (Lamoda и YouDo).