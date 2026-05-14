Больше половины россиян имеют лишний вес, а у четверти населения - ожирение

Более половины россиян имеют избыточный вес (56%), а 22-26% граждан имеют признаки ожирения, говорит главный внештатный диетолог Минздрава России, академик Виктор Тутельян. По его словам, главная причина набора веса россиянами – избыточная калорийность, избыточное потребление сахара (почти в четыре раза выше нормы) и насыщенных жиров (выше нормы в полтора – два раза).

Эта же причина – неправильное питание – приводит к 30-50% заболеваний. "Здоровое питание может предотвратить 80% инфарктов, инсультов и сахарного диабета", - цитирует ТАСС Тутельяна.

Но не только высокой калорийностью плохо питание россиян: в рационе не хватает микронутриентов, витаминов, минералов, это формирует дефициты. Кроме того, большинство россиян сильно перебирает с солью.