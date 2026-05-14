Сергей Кравчук сообщил, что уже завтра завершится переврезка трубопровода и продолжится восстановление дороги в Брянском переулке

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проинспектировал ход строительства автомобильной дороги в Брянском переулке. Работы здесь идут в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России.

Общая сумма субсидии на строительство объекта составляет около 350 миллионов рублей. Длина дороги составляет более 700 метров. При этом вдоль трассы с тремя полосами движения предусмотрены велодорожки и линии наружного освещения, на въезде и выездах поставят светофоры.

«Ключевая задача на Брянском переулке выполнена – мы убрали компенсатор. Сейчас идет переврезка трубопровода по постоянной схеме к ТМ № 32, и завтра эта работа будет завершена. Уже приступили к обустройству дорожного полотна, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд к улицам Воронежской и Совхозной. Полностью дорогу сдадим к началу лета, как и поручил губернатор Хабаровского края Дмитрий Викторович Демешин», – отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Основной объем работ дорожники здесь выполнили в прошлом году. Сейчас на строительной площадке активно ведутся работы по обустройству пешеходных зон, тротуаров, установке освещения и бордюров.

График ремонта улично-дорожной сети в Хабаровске размещён на сайте администрации города.