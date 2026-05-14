Опрос: жители Екатеринбурга считают врачей самой уважаемой профессией

Жители Екатеринбурга составили рейтинг самых уважаемых профессий. Опрос на эту тему в уральской столице провел сервис SuperJob.

Согласно его результатам, которые есть в распоряжении Накануне.RU, 32% екатеринбуржцев заявили, что наибольшее уважение испытывают к врачам, фельдшерам, медсестрам и другим медработникам. На второй строчке рейтинга самых уважаемых профессий оказались учителя и воспитатели – их назвали 14% опрошенных. Военнослужащие получили третье место с результатом в 11% голосов.

Далее следуют инженеры, рабочие и спасатели: их упомянули по 7% опрошенных уральцев. 5% голосов набрали ученые. 3% назвали космонавтов, директоров, юристов. А по 1% досталось дворникам, летчикам, программистам, менеджерам, строителям, шахтерам и финансистам.

Еще 12% участников опроса считают, что уважения заслуживает любая профессия.

