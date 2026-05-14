Склады в России массово ищут сотрудников: спрос на подработку вырос на 43%

В начале весны 2026 года компании резко увеличили поиск персонала для работы на складах. Количество вакансий в этой сфере подскочило на 43% по сравнению с прошлым годом. Активнее всего работодатели ищут упаковщиков - предложений для них стало на 35% больше, а в среднем им платят около 40,8 тысячи рублей в месяц, сообщает "Ъ".

Также исследование "Авито Работы" показало высокий спрос на грузчиков, комплектовщиков и водителей погрузчиков. Сильнее всего потребность в кадрах выросла в регионах: в Красноярском крае, Волгоградской области и Ханты-Мансийском АО число вакансий увеличилось более чем в два раза.

Сами соискатели тоже стали интересоваться логистикой в два раза чаще, выбирая в основном работу по сборке и упаковке заказов. Эксперты объясняют такой всплеск сезонным фактором: бизнес готовится к лету и наращивает объемы товаров.

Чтобы привлечь людей, компании предлагают сменный график и дополнительные бонусы. Таким образом, предприятия закрывают потребность в рабочих руках на период пиковых нагрузок, а люди получают возможность быстро найти дополнительный заработок в востребованной отрасли. Рост товарооборота заставляет логистические центры активнее бороться за персонал по всей стране.

Сообщалось, что 75% родителей из крупных городов России выступают против подработки школьников, считая, что дети должны тратить все силы на учебу или опасаясь недобросовестных работодателей. Лишь четверть опрошенных одобряют трудовую деятельность в подростковом возрасте, хотя на практике почти каждый третий ученик 8–11 классов уже имеет регулярный или эпизодический доход.