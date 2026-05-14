На отдых в Турции растут цены и спрос со стороны россиян

Отдых в Турции в мае подорожал примерно на треть, что связано с высокой инфляцией в этой стране (дорожают отели, общепит, транспорт и т.д.), но на спрос со стороны россиян этот фактор почти не повлиял, пишет Baza со ссылкой на эксперта Российского союза туриндустрии Михаила Абасова.

Турция остается стабильным, безвизовым направлением с развитой авиасетью и форматами отдыха на любой вкус, тогда как отдых в других регионах дорожает не меньше и к тому же – как показало последнее время – может прерваться в любой момент из-за геополитической обстановки. Поэтому часть туристов переориентируется именно на Турцию.

До 50% летних бронирований уже приходится на Турцию, интерес к этому направлению вырос в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом, растет число ранних бронирований.

Также к отдыху за рубежом подталкивают россиян и цены на отечественных курортах. Недельный тур на троих в формате "все включено" в Анталье обойдется примерно в 150 тыс. руб., что сравнимо с таким же туром в Сочи или Евпатории (в последнюю еще и добираться придется на поезде).