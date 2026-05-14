Суд отправил в колонию свердловчан, издевавшихся над инвалидами

Суд вынес приговор двум жителям Среднего Урала, которые издевались над инвалидами. Обоих надолго отправили за решетку.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, на скамье подсудимых оказались 39-летний мужчина и 33-летняя женщина. Им вменяли целый ряд статей Уголовного кодекса, среди которых покушение на убийство, насильственные действия сексуального характера, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание и вымогательство.

Как было установлено, преступления были совершены зимой-весной 2025 года в Артемовском. Потерпевшими стали знакомые подсудимых – мужчина и девушка, которые в силу имеющихся у них особенностей находились в беспомощном состоянии и не понимали значения совершаемых в отношении них действий. Как выяснили в СК, здоровью потерпевших был причинен вред, они испытали физические и психические страдания.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, оба фигуранта этой криминальной истории ранее к уголовной ответственности не привлекались и судимостей не имели.

"Их изобличение началось со звонка в дежурную часть ОМВД России "Артемовский" от одного местного жителя. Он, в частности, сообщил, что на территории города "преступная банда избивает инвалидов". Полицейские, приняв эту информацию, провели необходимые мероприятия, итогом которых и стало возбуждение уголовного дела, в котором суд теперь поставил окончательную точку", - отметил полковник Горелых.

Оба свердловчанина признаны виновными. Мужчине назначено 14 лет, а женщине – 19 лет колонии общего режима.