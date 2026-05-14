14 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Образование В России
Фото: Накануне.RU

"Дети разучились говорить". Учитель объяснил, зачем нужен устный экзамен по истории

Устный экзамен по истории, который с 2028 года все девятиклассники будут сдавать для допуска к ОГЭ, водится по причине неумения детей выражать свои мысли. Так считает директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич.
Он отмечает, что дети просто "разучились говорить, поскольку вся государственная итоговая аттестация письменная. Пришлось даже ввести устное собеседование в девятом классе, чтобы дети хоть чуть-чуть начали говорить".

Историк Евгений Спицын говорит, что в советской школе ученики регулярно устно отвечали у доски и вообще намного больше общались с учителями. Так в течение многих лет оттачивались речевые навыки и умение выражать свои мысли, так что к концу школы уже выходил вполне сформированной человек. Сейчас же зачастую выпускники не могут связать двух слов.

Глава общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов уверен, что эффект от устного экзамена по истории будет нулевой, потому что это будет лишь "говорение". И это делается для дискредитации самой идеи возврата настоящих экзаменов с устными ответами.

Власти признают, что школьники слабо знают историю России, которая в значительной степени формирует идентичность человека и гражданина. В последние годы было принято несколько решений, направленных на повышение значимости истории.

Теги: история, школа, экзамен


